Einstimmen auf die Weihnachtszeit

Vorweihnachtlicher Markt am Bauernhausmuseum in Bielefeld

Bielefeld

Die Abende werden kürzer, die Temperaturen sinken. Bis Weihnachten ist es zwar noch etwas hin. Wer aber auf Glühwein und Punsch nicht mehr warten will, bringt sich am Bauernhausmuseum in Stimmung.

Von Philipp Körtgen