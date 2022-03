Eiskonzept ohne Schickimicki

Cocktails, Catering, Getränke-Createur (Teutonic) und jetzt Speiseeis – der Bielefelder Cem Özkan hat die Corona-Zwangspause kreativ genutzt. Jetzt will er mit selbst gemachtem Speiseeis verwöhnen: „Milch mit Honig“ heißt seine Eisdiele am Treppenplatz, ideal gelegen zwischen Wasserspielplatz und Brücke zum Stadtpark.

Der Name macht schon deutlich, dass es dem 36-Jährigen auf die Zutaten ankommt. „Ich will wissen, wie Erdbeeren schmecken und nicht Erdbeeraroma“, sagt der Vater von zwei kleinen Kindern. Die Zutaten für sein selbst gemachtes Eis will er in der Region beziehen, mit Beginn der Hauptsaison soll die Milch als wichtigste Zutat von der Steinhagener Hofmolkerei Brockhagener Dorfmilch kommen.