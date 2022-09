EK stemmt sich gegen die Krise

Bielefeld/Paderborn

Stark steigende Energiekosten, hohe Inflation, Konsumzurückhaltung – die Aussichten für Kaufleute in Deutschland sind düster. „Es kommen härtere Zeiten auf den Handel zu“, prophezeite am Mittwoch der Vorstandsvorsitzende des Bielefelder Einkaufsverbundes EK, Franz-Josef Hasebrink. „Nach mehr als zwei Corona-Jahren steht der Einzelhandel jetzt in vielen Branchen endgültig mit dem Rücken zur Wand“, sagte Hasebrink am ersten Tag der Herbstmesse EK Live (14. bis 16. September). Am Abend wurde das Fachgeschäft für Baby- und Kinderartikel Hunstig in Paderborn ausgezeichnet.

Von Paul Edgar Fels