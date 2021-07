EK-Vorstand appelliert an Altmaier

Bielefeld/Berlin

In einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat der Vorstandsvorsitzende der in Bielefeld ansässigen Einkaufsverbundgruppe EK-Service-Group, Franz-Josef Hasebrink, eindringlich auf die prekäre Lage weiter Teile des Einzelhandels in Deutschland hingewiesen und zudem Konzepte für eine Innenstadtbelebung eingefordert.

Von Paul Edgar Fels