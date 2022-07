EKD-Vorsitzende zur Lindner-Hochzeit: „Keine Sonderangebote für Reiche und Wichtige“

Die Kirche St. Severin auf Sylt war nicht die bloße Kulisse einer weltlichen Hochzeitsfeier, sondern Ort einer kirchlichen Trauung durch eine Pastorin – obwohl Bräutigam Christian Lindner und Braut Franca Lehfeldt aus der Kirche ausgetreten waren. Das führt nun zu Diskussionen, auch in der evangelischen Kirche. Was denkt Annette Kurschus, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und seit November EKD-Ratsvorsitzende?

Annette Kurschus: Eine Meinung habe ich nur zu Dingen, deren Sachverhalt ich genau kenne. Ich weiß zum Beispiel nicht genau, ob Herr Lindner oder Frau Lehfeldt vor der Trauung Kirchenmitglieder waren oder wurden. Zu den Aufgaben im Traugespräch gehört ja ausdrücklich, die Möglichkeit eines Kircheneintritts anzusprechen. Insofern habe ich Grundsätze, aber keine Meinung. Bevor ich die darlege: Erst einmal herzlichen Glückwunsch an Franca Lehfeldt und Christian Lindner! Ich wünsche den beiden, dass sie glücklich bleiben und dass ihre Liebe, die jetzt so im Rampenlicht steht, im grauen Alltag Bestand hat. Die Pfarrerin in Keitum hat entschieden, die beiden zu trauen, und ich muss ihr vertrauen, dass sie dies nach dem Gespräch mit dem Paar nach reiflichem Nachdenken getan hat. Ein solches Gespräch unterliegt der seelsorglichen Verschwiegenheit. Wir wissen nicht, was Herr Lindner und Frau Lehfeldt erklärt haben. „Seelsorgliche Gründe“ sind allerdings keine Allerweltsgründe. Es wäre verantwortungslos, sie zu banalisieren. Sonderangebote für Reiche und Wichtige zu machen ist nicht unser Ding und wird es auch nie sein.