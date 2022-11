Ende der Mehrklassen wohl unzulässig

Bielefeld

Mit ihrer Idee, die Bildung von Mehrklassen an den weiterführenden Schulen in Zukunft abzuschaffen, hat sich die rot-grün-rote Ratsmehrheit viel Kritik unter Familien mit Schulkindern eingehandelt. Eine Petition gegen das Vorhaben mit 1851 Unterschriften von Grundschuleltern hat der Stadtelternrat am Dienstagabend dem Schulausschuss überreicht. Die Koalition vertagte den Beschluss - allerdings nicht mit Blick auf den Widerstand. Vielmehr äußerten das städtische Rechtsamt und die Bezirksregierung kurz vor der Sitzung Bedenken am Antrag.

Von Peter Bollig