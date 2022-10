 Ende Oktober rollt der Verkehr

Endspurt: In spätestens drei Wochen soll der neue Abschnitt der Grafenheider Straße für den Verkehr freigegeben werden. Damit wird der ursprüngliche Zeitplan fast genau eingehalten. Bei den Kosten sieht es allerdings anders aus. Das Projekt wird voraussichtlich 5,5 Millionen Euro kosten und damit 1,5 Millionen mehr als ursprünglich kalkuliert.

Neue Trasse der Grafenheider Straße in Bielefeld-Brake kurz vor der Fertigstellung - Kosten steigen um 1,5 Millionen Euro

Im neuen Kreisverkehr an der Einmündung der Grafenheider Straße auf die Engersche Straße läuft der Verkehr bereits. Ende des Monats soll die gesamte Beubaustrecke für Autos freigegeben werden, sagt Winfred Dörner vom Amt für Verkehr.

Grund dafür sind in erster Linie die schwierigen Bodenverhältnisse, erklärt Winfred Dörner, Projektleiter beim städtischen Amt für Verkehr. Wie berichtet, war der Untergrund an manchen Stellen der neuen Trasse zwischen Fehmarnstraße und Engerscher Straße so weich, dass er mit sehr grobem Schotter und speziellen Kunststoffgittern stabilisiert werden musste.