Wieder "laut sein" beim Sommerkonzert der Young Voices

Am 24. September in der Bielefelder Oetkerhalle

Nach einer coronabedingten Pause von knapp drei Jahren gastiert der gemischte Chor am Samstag, 24. September, 19 Uhr mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm in der Rudolf-Oetker-Halle. Die Zuhörer erwartet ein breites Repertoire von Songs der vergangenen 20 Jahre - Pop über Disney bis zu romantischen Liedern.

Nach dem Konzert wird Chorleiter Stefan Ehring, seit 18 Jahren bei den Young Voices, in die Elternzeit verabschiedet. Die neue Saison beginnt dann unter einer neuen Leitung.

Karten sind noch erhältlich

Karten sind in der Buchhandlung in Heepen am Teigelhof, der Tourist-Information im neuen Rathaus oder über die Homepage www.young-voices-bielefeld.de erhältlich.