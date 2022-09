Energie-Ckeck bei den Altstadt-Kaufleuten

Von steigenden Kosten sind gerade auch die Unternehmen in Bielefeld betroffen. Während die Preise für Privathaushalte noch auf dem Niveau der vergangenen Monate geblieben sind, die Kosten fürs Gas bei den Stadtwerken Bielefeld ab Oktober noch moderat steigen, müssen Gewerbekunden mit einem Verbrauch ab 10.000 Kilowattstunden Strom und Gas bereits ordentlich draufzahlen. Um den Anstieg zu dämpfen, bietet der heimische Versorger den Mitgliedern der Kaufmannschaft Altstadt jetzt einen Energie-Check an.

Nach dem Check im Lederwarengeschäft Fellmer an der Obernstraße geht der Blick von Geschäftsführer Andreas Dellwig in Richtung Decke. Das Einsparpotenzial sieht er vor allem dort, in der veralteten Beleuchtung. „Die wird jetzt ausgetauscht“, sagt Dellwig. Sparsame LED-Technik soll die Mehrkosten für Strom - rund 5000 Euro im Jahr - zumindest teilweise wieder einfangen. Den Austausch hat der Geschäftsführer in seinem zweiten Geschäft in Hamm schon hinter sich: Um 40 bis 45 Prozent sei der Verbrauch dadurch heruntergegangen. Auch, weil LED-Lampen keine Wärme abstrahlen und die Klimaanlage im Sommer nicht dagegen ankämpfen muss. An der Obernstraße haben die Energieberater im Aufenthaltsraum zudem einen 20 Jahre alten Kühlschrank mit hohem Verbrauch entdeckt. Der Energiefresser wird jetzt ebenfalls ausgetauscht.