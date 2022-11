Energie wird ab Januar deutlich teurer

Stadtwerke Bielefeld heben Preise für Gas und Strom an

Bielefeld

Die schlechte Nachricht: Energie wird in Bielefeld im kommenden Jahr deutlich teurer. Das teilten die Stadtwerke am Montag mit. Die gute Nachricht: Strom und Gas sind in Bielefeld im Vergleich zu anderen Anbietern noch sehr günstig.

Von Heinz Stelte