Energiegeladen: Dialog des Lichtes

Bielefeld

Sie habe Natur in Technologie transformiert – so beschreibt Adela Andea aus Texas ihre Lichtinstallationen, die dreidimensional in den Raum hinein wachsen. Dreidimensional wirken auch die „Bewegungsstrudel“ in den großformatigen, analog fotografierten Werken von Astrid Lowack. Lowack und Andea spielen mit Licht, beide zeigen ihre Arbeiten in der Samuelis Baumgarte Galerie am Niederwall unter dem Titel „Dialogue of Light“. Eröffnung ist an diesem Samstag (17 Uhr).

Von Burgit Hörttrich