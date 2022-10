Unternehmertag OWL: Energiekosten als Damoklesschwert

„Wir sind in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Gründung der Bundesrepublik.“ Mit diesem Satz hat der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm (59), am Montagabend seinen Vortrag beim 41. Unternehmertag OWL in Bielefeld vor rund 700 Zuhörern begonnen.

Co-Vorsitzender der Gaspreiskommission

Siegfried Russwurm war in seiner rund 45-minütigen Rede nicht anzumerken, dass er die Nacht zuvor nicht geschlafen hatte. Als Co-Vorsitzender der Gaspreiskommission hatte er einen 36-stündigen Verhandlungsmarathon hinter sich – bis in den frühen Morgen hinein. „Um 6.32 Uhr haben wir über unseren Vorschlag abgestimmt, ihn einstimmig beschlossen. Dann habe ich geduscht und am Vormittag ging es dann zur Pressekonferenz.“

Russwurm, dem Bielefeld aus seiner Zeit beim damaligen Werkzeugmaschinenhersteller Gildemeister (heute DMG Mori AG) bekannt ist, hielt eine durchaus kämpferische Rede, gespickt mit viel Sachverstand und aufgelockert von ironischen Anmerkungen.

„Wettbewerbsfähigkeit zwischen Transformation und Versorgungssicherheit“ – das war der offizielle Titel seines Vortrages. Im Mittelpunkt seiner Äußerungen stand vor allem – kaum überraschend – das Thema Energiekosten. Und so ging Russwurm abschließend auch noch einmal auf den Vorschlag der Kommission zum Gaspreis ein. Für die Industrie solle die Kilowattstunde Gas demnach sieben Cent in der Beschaffung kosten – also ohne Vertriebskosten. Dabei habe man sich an den Preisen für Flüssiggas (LNG) vor dem Ukraine-Krieg orientiert, erläutert Russwurm.

„Die guten alten Zeiten kommen nicht zurück“

Derzeit – und das sei das große Problem für die Wirtschaft – werde die Industrie mit Gas- und Strompreisen konfrontiert, die etwa zehn Mal höher liegen als vor dem Krieg. Russwurm stellt ernüchternd fest: „Die guten alten Zeiten kommen nicht zurück.“

Politik, Unternehmen und Bürger erlebten einen massiven Umbruch, sagt Russwurm, der von 2008 bis 2017 im Vorstand der Siemens AG saß und 2014 bis 2017 Vorsitzender der Plattform Industrie 4.0 war. „Allerdings befinden wir uns eher in einem Abwärtsstrudel anstatt in einem fortschrittsgewandten Aufbruch, den die Ampel-Koalition gestalten wollte und den die heutigen Regierungsparteien im Wahlkampf 2021 versprochen hatten.“

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, hält eine kämpferische Rede. Foto: Thomas F. Starke

Russwurm weist auf die diversen Krisen hin, in denen wir uns befinden. Die Pandemie sei noch nicht vollständig besiegt, in den USA gebe es eine überhitzte Konjunktur und im Kreml sitze ein Autokrat, der Krieg in Europa zum ersten Mittel seiner Politik macht und dabei Energie als Waffe nutzt.

„Deutschland steckt in mehrfachen Transformationen“

Derweil stecke Deutschland mitten in „mehrfachen Transformationen“. Digitalisierung, Klimawandel und die Folgen des demografischen Wandels listet der BDI-Präsident auf. Der 59-Jährige kritisiert die Politik der vergangenen Jahre – gerade auch mit Blick auf Russland und die seit Kriegsbeginn explodierenden Energiepreise. „Einseitige Abhängigkeiten als Preis für Kostenvorteile und Skaleneffekte und damit auch zur Sicherung unseres Wohlstands, sowohl auf den Beschaffungs- wie auf den Absatzmärkten zu akzeptieren – das war genauso falsch wie der Verzicht un­seres Landes auf hinreichende Investitionen in seine Verteidigungsfähigkeit. Der Wind des Umbruchs bläst uns eiskalt ins Gesicht.“ Dann wiederholt der BDI-Präsident Aussagen vom Tag der Industrie. „Wir haben uns die Feuerwehr gespart, weil wir das Brandrisiko für vernachlässigbar gehalten haben. Jetzt brennt es lichterloh!“

Zur Person: Siegfried Russwurm Foto: Siegfried Russwurm wurde 1963 in Marktgraitz geboren. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

1988 schloss er sein Studium der Fertigungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg als Diplom-Ingenieur ab und promovierte am Lehrstuhl für Technische Mechanik.

1992 kam er zu Siemens. 2006 wurde er dort Bereichsvorstand in der Medizintechnik, 2008 Mitglied des Vorstands der Siemens AG, in dem er bis März 2017 tätig war.

Professor Russwurm war von 2015 bis 2017 Vorsitzender der Nordafrika-Mittelost-Initiative der deutschen Wirtschaft, von 2014 bis 2017 Vorsitzender der Plattform Industrie 4.0. Seit 2021 ist er Präsident des BDI. ...

Die globale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland verliere an Boden, analysiert Russwurm. Sein Verband, der BDI, rechnet preisbereinigt in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 0,9 Prozent. „Die Zeitenwende droht sich als Deindustrialisierung zu entpuppen“, warnt er.

Insolvenzen wie von Görtz und Hakle müssten ernst genommen werden

Erste Alarmzeichen wie die Insolvenzen von Görtz und Hakle, die seit Jahrzehnten zum Bild des Landes gehörten, müssten ernst genommen werden. Es reiche nicht, nur auf die Insolvenzstatistik zu schauen. „Nicht wenige Eigentümer geben vorher auf, räumen ihre Lager, verkaufen ihre Betriebsausstattung, bezahlen ihre Rechnungen – und schließen ihren Betrieb. Ohne Insolvenz – aber auch ohne die Option, in ein paar Monaten wieder zu eröffnen.“

Eine Umfrage unter industriellen Mittelständlern im September habe ergeben: Rund ein Drittel von 600 antwortenden Unternehmen gab an, dass die Energiepreise eine „existenzielle Bedrohung“ für ihr Geschäft seien. Das Achtfache der Energiekosten gegenüber den USA zu tragen, sei für die allermeisten Betriebe einfach nicht leistbar.

„Alles, was dreht, muss ans Netz“

Russwurm spricht sich für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke aus. Nur so sei die Produktion größerer Strommengen möglich, damit der Preis kurzfristig sinken kann. Aus dem gleichen Grund müssten auch die Kohlekraftwerke weiter laufen. „Alles, was dreht, muss ans Netz.“

Der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen, Jörn Wahl-Schwentker, warnt ebenfalls: „Die schlimmste Energiekrise seit Jahrzehnten bedroht in kürzester Frist die Existenz einer stetig wachsenden Zahl von Unternehmen aus allen Branchen und damit auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Unsere Wirtschaftsstruktur und un­ser Wohlstand in Deutschland geraten zunehmend in Gefahr.“