Energiekrise setzt Vermieter unter Druck

Bielefeld

Weil Bundeskanzler Olaf Scholz die Energiekrise zur Chefsache erklärt hat und Wirtschaftsminister Robert Habeck für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig ist, müssen sie mit ihren Gesichtern nun auch für die Kritik der Vermieter an der Energiepolitik der Bundesregierung herhalten. Ihre Karikaturen hängen seit Mittwoch großformatig an der Geschäftsstelle von Haus & Grund am Alten Markt. Der Wohnungseigentümerverein wollte so am Tag des Wohngipfels der Regierung die Folgen deutlich machen, die die Energiemaßnahmen für die Vermieter haben.

Von Peter Bollig