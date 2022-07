Engagement ist auch eine Heimkehr

Ja, er habe schon versucht, herauszufinden, wer im Theater Bielefeld womöglich bei der Inszenierung des Familienstücks „Peterchens Mondfahrt“ 1997 dabei gewesen sei, erzählt Faris Yüzbasioglu. „Peterchens Mondfahrt“ im Stadttheater Bielefeld sei nämlich das erste Stück gewesen, dass er in seinem Leben gesehen – und nie vergessen – habe: „Damals war ich sieben Jahre alt und total fasziniert und beeindruckt.“ Mit Beginn der neuen Spielzeit 2022/2023 kehrt Faris Yüzbasioglu als festes Mitglied des Schauspielensembles in seine ostwestfälische Heimat zurück.

Faris Yüzbasioglu (32) kehrt als Mitglied des Schauspiel-Ensembles des Bielefelder Theaters in seine ostwestfälische Heimat zurück. Sein Bielefeld-Debüt gibt er in „Don Quijote“ (Premiere am 2. September im TAM).

Der 32-Jährige wurde in Halle geboren und zog als Zwölfjähriger mit seiner Familie nach Paderborn um. In den vergangenen Jahren war er in Köln und Stuttgart fest engagiert. In Bielefeld zu sein, sei ein „unfassbares Gefühl – wie nach Hause zu kommen“, freut er sich. Er habe bereits Kontakt zu alten Freunden aufgenommen, die noch in der Region leben würden und beschreibt sich selbst als „ostwestfälischen Türken, der Köln und Istanbul mag und Schwäbisch spricht“.