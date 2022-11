Englisch in Bielefeld als zweite Amtssprache?

Bielefeld

Die FDP will den Standort Bielefeld durch gestärkte Zuwanderung stärken. Deshalb beantragte sie im Rat unter anderem, Englisch als zweite Verwaltungssprache in den „relevanten Bereichen der Stadtverwaltung“zu fördern, die Arbeitsabläufe in Ausländeramt und Einbürgerungsstelle zu stärken und wieder öffentliche Einbürgerungsfeiern zu veranstalten. Nach langer Diskussion wurde eine möglicherweise kontroverse Abstimmung vermieden. Oberbürgermeister Pit Clausen schlug vor, den Themenkomplex von der Verwaltung aufbereiten zu lassen und dann in einer gemeinsamen Sitzung von Hauptausschuss und Integrationsrat zu behandeln..

Von Burgit Hörttrich