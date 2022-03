„Enteignung – das kann passieren“

Der deutsch-japanische Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori AG (6821 Mitarbeiter) zieht seine Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Bereits am ersten Kriegstag am 24. Februar sei die Produktion im russischen Werk in der Wolga-Stadt Ulyanovsk „gestoppt“ worden, sagte Vorstandsvorsitzender Christian Thönes am Mittwoch. Dabei nimmt der frühere Gildemeister-Konzern auch eine Enteignung der Fabrik durch den russischen Staat, der ein entsprechendes Gesetz angekündigt hat, in Kauf. „Das kann passieren, das ist nicht ausgeschlossen“, sagte Thönes bei der Vorlage der Bilanzzahlen für das Geschäftsjahr 2021 und betonte: „Wir verurteilen den Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine aufs Schärfste.“

Blick auf den Eingangsbereich des DMG-Mori-Werkes in Ulyanovsk bei der Eröffnung im September 2015. Der Konzern hat in den Standortin Russland rund 70 Millionen Euro investiert. Vorerst ruht dort wegen des Krieges in der Ukraine die Arbeit.

Allerdings ist der Standort Russland, zu dem neben dem Werk auch eine Vertriebsgesellschaft in Moskau gehört, mit 205 Mitarbeitern gemessen am Gesamtumsatz des Konzerns von rund zwei Milliarden Euro vergleichsweise klein. Den Umsatzverlust in Russland für das laufende Jahr bezifferte Thönes am Mittwoch mit 60 Millionen Euro. Zuletzt erlöste DMG Mori in Russland rund 100 Millionen Euro. Der Buchwert der Produktionsstätte samt Vertriebsbüro liege bei 50 Millionen Euro. In das 2015 eröffnete hochmoderne Werk hatte DMG Mori, damals noch unter Leitung von Vorstandschef Rüdiger Kapitza, rund 70 Millionen Euro investiert. Ziel war es, dort etwa 2500 Maschinen vornehmlich für den russischen Markt zu bauen. Wichtigste Abnehmerbranchen in der Region Ulyanovsk – etwa 875 Kilometer südöstlich von Moskau gelegen – sind die Luftfahrt- und Automobilbranche mit Herstellern wie Antonov oder Lada.