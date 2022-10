Es gibt Mülleimer, die verschwinden einfach so. Das passiert in Bielefeld offenbar des Öfteren nach Baustellenarbeiten.

Welches Eimerl hätten's denn gern? Im Rennen für die Bielefelder Innenstadt sind, von links, die Modelle Wiesbaden, Drive In und City Big.

Der Eindruck, dass in der Stadt Mülleimer fehlen, trifft nach Einschätzung des Bielefelder Umweltbetriebes (UWB) also zu. Allerdings möchte der UWB nicht nur die fehlenden Mülleimer in der Innenstadt ersetzen, sondern möglichst alle.