Enttäuschender Shopping-Sonntag

In Ruhe flanieren, wenn man auch außerhalb der Läden die Maske nicht abnehmen darf – das will eine Besucherin der City am Sonntag nicht: Sie gehe nur gezielt in die Geschäfte, in denen sie etwas erledigen wollte, und dann wieder nach Hause. Familie Scholz aus Schloß Holte sieht das anders, hat schon früh den Weihnachtsmarkt besucht und will sich in Ruhe in den Geschäften umschauen. „Wir lassen uns nicht abschrecken“, sagt Familienvater Michael Scholz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar