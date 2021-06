Entwarnung an drei Schulen, aber zwölf neue Coronafälle

Bielefeld (WB/abe). Nach den Coronafällen an mehreren Schulen hat die Testung von etwa 300 Lehrern und Schülern begonnen. Entwarnung gibt es bei der Grundschule Windflöte, der Kita Am Rosenhag und seit Freitagmorgen auch an der Rudolf-Rempel-Berufskolleg (PTA-Klasse). Die Testergebnisse waren falsch positiv.