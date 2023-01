Erbstück geht beim Zirkusbesuch verloren

Bielefeld

Geschenke, Frohsinn - das gab es für Anja Lüthi zum Weihnachtsfest vor gut einer Woche zunächst auch. Ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag ging ihr aber ein Erbstück verloren, das ihr besonders am Herzen liegt, eine Erinnerung an ihre 2017 verstorbene Mutter. Vermutlich beim Besuch einer Aufführung des Zirkus Flic Flac löste sich das Perlenarmband unbemerkt vom Handgelenk und ist bis heute verschollen. Eine intensive Suche brachte keinen Erfolg.

Von Peter Bollig