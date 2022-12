Erfrischende Lesung mit Désirée Nick

Désirée Nick ist Entertainerin mit Leib und Seele - und eine gefeierte dazu. Am Freitagabend, 9. Dezember, 20 Uhr, wird sie in der „Neuen Schmiede“ in Bielefeld aus ihren Bestsellern vorlesen.

Am Freitag in der „Neuen Schmiede“ in Bielefeld

Désirée Nick, erfolgreiche Entertainerin und gefragte Schauspielerin, gehört zum Feinsten und Gemeinsten, was deutsche Bühnen und Bildschirme zu bieten haben. Auch als Buchautorin ist sie sehr erfolgreich. „Gibt es ein Leben nach vierzig?“ und konsequent nachfolgend „Gibt es ein Leben nach fünfzig?“ standen viele Wochen auf der Bestsellerliste ebenso wie „Eva go home“ und „Was unsere Mütter uns verschwiegen haben“.

Im jüngsten Werk „Der Lack bleibt dran!“ verrät uns „La Nick“, wie sie ihr inneres Feuer bewahrt und sich ihren Glanz und Glamour erhält. Alles nur eine Frage der richtigen Haltung, der Aura und Attitüde.

In „Säger und Rammler und andere Begegnungen mit der Männerwelt“ wagt sie sich in die Domänen der Männer ... nämlich, wo Männer noch Männer sein dürfen: in Baumärkten und Autohäusern, auf der Jagd und dem Amt – hier fühlen sie sich überlegen, erst recht einer Blondine gegenüber.

Doch „La Nick“ macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Charmant und bissig, kess und liebevoll setzt sich die Großstadtlady in den vermeintlichen Domänen der Männer durch. Denn auf viele Mannsbilder ist die moderne Frau nicht mehr angewiesen. Aber will sie deshalb auf den wahren Kerl im Leben gleich ganz verzichten? Nein! Gnadenlos frech und umwerfend komisch gibt „La Nick“ am Freitagabend (20 Uhr) in der Neuen Schmiede (Handwerkerstraße 7) Episoden aus dem Schaukasten des Lebens zum Besten –gerade aus, zielgenau und voll auf die Zwölf!