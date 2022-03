Erinnerungskino aus dem „Vatersland“

Regisseurin Petra Seeger stellt ihren Spielfilm in der „Kamera“ in Bielefeld vor

Bielefeld

Einen Film über das Patriarchat in der Adenauer-Ära habe sie drehen wollen, sagt Regisseurin Petra Seeger. Gleichzeitig aber sollte der Film auch einen Blick werfen auf ihre eigene Kindheit und Jugend in eben dieser Zeit. Petra Seeger stellte ihren Film „Vatersland“ in der Reihe „Kino mit Gästen“ in der „Kamera“ an der Feilenstraße vor.

Von Burgit Hörttrich