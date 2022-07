Ermittler fassen Geldbörsendieb

Polizeisprecher Markus Heuer zur Tat in Bielefeld: "Der Mann hatte auf dem Bahnhofsvorplatz gesessen. Als er den Platz in Richtung Innenstadt verließ, lag seine Geldbörse noch auf dem Boden. Unmittelbar danach hob ein in der Nähe stehender Mann das Portemonnaie auf, steckte es in seinen Hosenbund und verschwand."

Die Zeugin des Vorfalls meldete ihre Beobachtungen bei der Bundespolizei und gab eine gute Personenbeschreibung zu Protokoll. Bereits zwanzig Minuten später wurde durch Bundespolizisten ein 38-jähriger Deutscher kontrolliert, auf den die Personenbeschreibung zu passen schien.

Auf Vorhalt gab er die Geldbörse heraus. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Unterschlagung des Fundstücks. Er gab die Tat zu. Zwei Stunden nach der Tat meldete sich der Eigentümer der Geldbörse und konnte seinen Besitz vollständig wieder an sich nehmen.