Bethelarzt: Zahl der bekannten Opfer steigt auf 32

Der Bielefelder hatte seine Ehefrau 2020 an eine tödliche Krankheit verloren, als die Kripo ihn in der vergangenen Woche anrief: „Können Sie bitte vorbeikommen? Es geht um ihre Frau.“ Im Polizeipräsidium Bielefeld erfuhr der Witwer dann am Donnerstag, dass seine Frau im Sommer 2018 in der Neurologie des Evangelischen Klinikums Bethel von dem Arzt Philipp G. (32) missbraucht worden war. Der Arzt hatte das Verbrechen gefilmt, das Video hat die Kripo.

2015 trat Philipp G. in einem Arztkittel bei einem Konzert der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät in Rostock auf.

Dass der Ehemann erst jetzt informiert wurde, sei ein Fehler gewesen, räumte die Staatsanwaltschaft Duisburg in einem Bericht an das Justizministerium NRW ein. Man habe übersehen, dass nach der Strafprozessordnung auch Hinterbliebene von Opfern Rechte hätten. Dieses Versäumnis sei erst in der vergangenen Woche aufgefallen, und man habe den Witwer so schnell wie möglich informiert.

Der Assistenzarzt Philipp G. hatte im Klinikum Bethel mehr als zwei Dutzend zum Teil schwerkranke Patientinnen mit Propofol betäubt und vergewaltigt. Als er 2020 aufflog, erstickte er sich in der U-Haft und hinterließ Videos seiner Taten. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte ihre Ermittlungen gegen Klinikverantwortliche, die von Rechtsverstößen des Arztes gewusst haben könnten, im Frühjahr 2021 ein. Im Herbst 2021 entschied das NRW-Justizministerium, dass weiter ermittelt werden müsse – diesmal von der Staatsanwaltschaft Duisburg.

Keine endgültige Zahl

Bis heute ist die Anzahl der Opfer nicht zweifelsfrei geklärt. Noch vor zehn Tagen hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg die Zahl 29 genannt, doch sie gilt heute schon nicht mehr.

In einem Bericht an den nordrhein-westfälischen Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) schreibt die Staatsanwaltschaft, dass sie aktuell von 32 missbrauchten Patientinnen ausgehe. 30 seien identifiziert worden. 29 habe man über ihren Opferstatus und die Infektionskrankheiten des Arztes informiert, eine Patientin sei verstorben und deshalb nicht informiert worden – aber vergangene Woche ihr Ehemann.

Bezüglich der übrigen beiden Opfer erscheine es möglich, dass man eine Frau bald identifizieren könne, bei der anderen gebe es allerdings bisher keinen Hinweis auf ihre Identität.

Täter tourte durch Deutschland

Aber auch in seinem privaten Umfeld betäubte und vergewaltigte der Arzt Frauen, wie die bisherigen Ermittlungen ergeben haben. Der Arzt war sehr mobil und mit seinem VW-Bus in ganz Deutschland unterwegs, oft zu Musikfestivals. So entdeckten die Ermittler Videos mit 16 Frauen aus dem privaten Bereich. Elf dieser Frauen wurden bisher identifiziert, bei fünf von ihnen besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass sie missbraucht wurden. Sie sollen aus dem gesamten Bundesgebiet kommen und in Kürze informiert werden.

„Bis zu 100 Kontakte“

Insgesamt haben die Ermittler Hinweise auf Sexualkontakte zu „80 bis 100 Frauen“, darunter auch viele einvernehmliche. Der Arzt hat eine Tabelle geführt, in der 80 Frauennamen stehen. Eine Spalte ist mit „aktiv“ überschrieben, und darunter stehen neben den Namen der Frauen „+“- und „-“-Zeichen. Eine Annahme ist, dass Frauen mit Minus-Zeichen betäubt wurden.

Zu den Ermittlungen gegen Verantwortliche der Neurologie wegen möglicher Beihilfe zur Vergewaltigung – sie richten sich gegen den Chefarzt, einen früheren Oberarzt und den Krankenhausgeschäftsführer – erklärte die Staatsanwaltschaft, die Auswertung der im März sichergestellten Unterlagen stehe kurz bevor. Sie ziehe aber weitere Ermittlungen nach sich.

Zumindest der Chefarzt und der Oberarzt sollen Hinweise auf illegale Gaben des Betäubungsmittels Propofol gehabt haben.