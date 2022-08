SEK-Beamter in Bielefeld wegen Abzeichen an Uniform versetzt

Bielefeld

Ein Beamter des Bielefelder Spezialeinsatzkommandos (SEK) ist am Dienstag vorläufig in eine andere Dienststelle des Polizeipräsidiums versetzt worden, weil er mindestens einen umstrittenen Aufnäher an seiner Uniform getragen haben soll.

Von Christian Althoff