Erneut kein Osterfeuer am Bielefelder Obersee

Auch im dritten Jahr in Folge sagt die Freiwillige Feuerwehr Schildesche das traditionsreiche Osterfeuer am Obersee ab. Das größte Feuer der Stadt mit durchschnittlich weit mehr als 1000 Besuchern sei aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht verantwortungsvoll durchführbar, teilen die Brandbekämpfer mit.

Das Osterfeuer am Obersee ist das größte seiner Art in Bielefeld, bis zu 1500 Besucher kamen in der Vergangenheit zu dem Ereignis. Nun wird die Veranstaltung coronabedingt zum dritten Mal in Folge ausfallen.

„Auch wenn wir uns alle nach Lockerungen und Normalität mit Stadtteilfesten und Begegnungen sehnen, ist es für uns derzeit nicht zu verantworten, ein zwangloses Fest dieser Größenordnung durchzuführen“, sagt Steve Kuhlmann, stellvertretender Löschabteilungsführer. „Zwar sind die Krankheitsverläufe aufgrund einer Coronainfektion häufig milder, aber unsere Krankenhäuser sind trotzdem voll. Daher wollen wir unseren Beitrag zu einer Eindämmung der Pandemie leisten.“

Zu der traditionsreichen Veranstaltung, welche immer am Ostersonntag in unmittelbarer Nähe zum Seekrug stattfindet, kommen für gewöhnlich mehr als 1.500 Besucher zusammen und genießen bei Feuerschein Live-Musik mit maritimen Flair am Obersee. „Das Osterfeuer ist neben dem Stiftsmarkt die Haupteinnahmequelle für uns als ehrenamtliche Feuerwehr. Hilfen des Staates stehen uns nicht zu“, so Brandinspektor Steve Kuhlmann.

Dennoch tragen die 50 Mitglieder der Wehr den Entschluss mit. „Wir sind alle ehrenamtlich tätig und wollen nicht haftbar sein. Daher können wir die notwendigen Auflagen nicht umsetzen“, so Kuhlmann.

Auf- und Abbau dauert drei Tage

Rund drei Tage sind die Brandbekämpfer in den Vorjahren mit dem Auf- und Abbau sowie der Durchführung der Veranstaltung beschäftigt, da die gesamte Infrastruktur wie Wasser, Strom sowie Verpflegung am Obersee aufgebaut werden muss.

Für den alljährlich im September stattfindenden Stiftsmarkt zeigen sich die Blauröcke optimistisch. „Wir tun alles dafür, damit wir wieder einen unbeschwerten Stiftsmarkt im Herzen von Schildesche gemeinsam feiern können“, so Kuhlmann. Die ersten Verträge habe die Wehr bereits unterschrieben und stehe im guten Austausch mit den Hauptorganisatoren der Interesse- und Werbegemeinschaft Schildesche.

Auch andere Osterfeuer in den Stadtteilen sind für dieses Jahr zum dritten Mal in Folge abgesagt worden, so beispielsweise in Gadderbaum.