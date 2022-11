Erneuter SUV-Diebstahl in Bielefeld

Erneut ist in Bielefeld ein SUV gestohlen worden. In der Lerchenstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 29. November, einen abgestellten Ford Kuga entwendet.

Eine Anwohnerin hatte ihren SUV am Montagabend gegen 17 Uhr vor einer Garage, in Nähe der Einmündung Starenweg, geparkt. Am Dienstagmorgen stand der Ford, der mit einem Keyless-Go-System ausgerüstet war, gegen 5.50 Uhr nicht mehr am Abstellort.

Der rote Ford Kuga aus dem Baujahr 2018 trägt Bielefelder Kennzeichen.

Im November sind in Bielefeld bereits drei hochwertige Audi SUV gestohlen worden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0521/5450.