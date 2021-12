Erneuter Vandalismus am Senner Waldbad

Scheiben eingeschlagen – Gullydeckel aus der Straße gerissen – Markise, Lichterkette und Blumenkübel in Bielefeld zerstört

Bielefeld

Rund um das Senner Waldbad ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut zu Vandalismus gekommen. Lampen und eine Markise am Sportlerheim wurden zerstört, Mülleimer und ein Dixi-Klo umgeworfen. In der Straße „Am Waldbad“, die zu dem Sportplatz des TuS 08 Senne I führt, wurde zudem ein Gullydeckel samt Sieb aus der Straße gerissen, außerdem wurde die Frontscheibe eines vor dem Sportgelände abgestellten Pkw mutwillig zerstört.

Von Arndt Wienböker