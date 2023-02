Erneuter Warnstreik in Bielefeld

„Ohne die oben genannten Beschäftigten wäre eine Theatervorstellung nicht denkbar. Sie sorgen fürs rechte Licht, für unterstützende Bühnenaufbauten und Kostüme, rundherum für einen gelungenen Theaterabend. Für Sauberkeit in den Schulen und Büros, für offene Hallen und einen reibungslosen Ablauf – dafür stehen die Reinigungskräfte und Hausmeister. Musik, Kunst, Tanz, Theater, Musical, Film und Fotografie, Unterricht, Kurse, Wettbewerbe, Ausstellungen: All das bieten und leisten die Beschäftigten der Musik und Kunstschule“, sagt Petra Meyer von Verdi Ostwestfalen-Lippe.

Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst seien längst nicht mehr so attraktiv, wie die Arbeitgeberseite immer behaupten würden. Durch den Streik sind am Donnerstag nach Mitteilung der Stadt Einschränkungen in diversen öffentlichen Bereichen möglich. Ob die geplanten Aufführungen von „Eugen Onegin“ im Stadttheater und „Kunst“ im Theater am Alten Markt stattfinden können, können die Städtischen Bühnen erst am Donnerstagvormittag mitteilen, wenn feststeht, ob und in welchem Maße sich das Bühnenpersonal an dem Warnstreik beteiligt.

Hausmeisterdienste betroffen

Der Immobilienservicebetrieb weist darauf hin, dass sich Hausmeisterdienste ebenfalls im Streik befinden. Betroffen sein könnten Sportvereine, die städtische Sporthallen nutzen, sowie Teilnehmer an Abendveranstaltungen in Schul- und Verwaltungsgebäuden. Dazu zählen auch die für Donnerstag angesetzten Sitzungen der Bezirksvertretungen.

Die Sitzung in Stieghorst muss nach Auskunft von Bezirksbürgermeister Bernd Henrichsmeier ausfallen. Ob die anderen Sitzungen in Schildesche, Brackwede, Mitte und Sennestadt stattfinden können, entscheidet sich ebenfalls erst am Donnerstagvormittag.

Vor einer Woche hatte ein Streikaufruf von Verdi im öffentlichen Dienst dazu geführt, dass in Bielefeld der Stadtbahn- und Busverkehr lahmgelegt wurde.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben noch kein Gegenangebot gemacht. Die Streikenden wollen Donnerstagmittag zum Umweltbetrieb an der Eckendorfer Straße ziehen.