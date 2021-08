Kurz nach dem Start ins neue Schuljahr sind etliche Schulklassen schon wieder zu Hause. Weil so genannten Lolli-Tests positiv ausfielen, mussten ganze Klassenverbände in häusliche Isolation. Davon betroffen sind derzeit 13 Grundschulen.

Update: Corona-Tests an 13 Bielefelder Grundschulen positiv

Zu diesen Schulen gehören unter anderem eine Klasse der Grundschule Vilsendorf sowie drei Klassen der Astrid-Lindgren-Schule in Sennestadt, zudem nach Angaben der Stadt jeweils mindestens eine Klasse an den Grundschulen Milse, Dreekerheide, Waldschlößchen, Quelle, Dornberg, Ubbedissen sowie an der Fröbelschule, der Südschule, der Hellingskampschule, der Martinschule und der Stiftsschule.