Erste Wache mit Frau an der Spitze

Bielefeld

Die Brackweder Wache ist die erste der drei Polizeiwachen in Bielefeld mit einer Frau an der Spitze: Christine Schmitt hat just ihr Büro am Stadtring bezogen und ist nun als Chefin für 70 Beamte und die Bezirke Gadderbaum, Senne, Sennestadt und Brackwede zuständig. Die Erste Polizeihauptkommissarin tritt die Nachfolge von Heinz-Jürgen Flügge an, der die Wache zehn Jahre lang leitete und in den Ruhestand gegangen ist.

Von Kerstin Sewöster