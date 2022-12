Erster Doppelstock-Lidl Bielefelds eröffnet

Die Gütersloher waren ein paar Tage schneller: Erst vor zwei Wochen hat dort Ostwestfalens erster Doppelstock-Lidl eröffnet. Aber jetzt zieht der Discounter in Brackwede nach: Dort erwartet seit diesem Donnerstag, 7 Uhr, ein neuer Markt gleicher Bauart sein Publikum – immerhin der erste in Bielefeld.

Brackwedes Bezirksbürgermeister will für den guten Zweck an der Kasse sitzen

Zur Eröffnung will Bezirksbürgermeister Jesco von Kuczkowski für den guten Zweck einige Minuten an der Kasse sitzen. Was er einnimmt, spendet der Discounter der nahen Vogelruthschule. Das garantiert die alte und neue Marktleiterin Hella Lossow. Zusammen mit ihrem Verkaufsleiter Daniel Hendrich und vielen weiteren Lidl-Oberen ermöglichte sie am Mittwoch in erster Linie den Brackweder Bezirksvertretern einen frühen Einblick in das pünktlich fertig gewordene Gebäude.