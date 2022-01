Erster Spatenstich im Herbst 2022

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes für das Jöllenbecker Straße/Kahler Krug wurde in der Bezirksvertretung Jöllenbeck einstimmig beschlossen. Damit, freute sich Bezirksbürgermeister Mike Bartels (SPD), sollte dem Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses Theesen nichts mehr im Wege stehen.

Planung für Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses Theesen in der Zielgeraden

Damit auch Anbau und damit Erweiterung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Vilsendorf nicht etwa in Vergessenheit geraten, beschlossen die Politiker zusätzlich, diese Maßnahme ausdrücklich in das städtische Bauprogramm mit aufzunehmen. Gregor vom Braucke (FDP) sprach von einem „maroden Dach“ des Gerätehauses: „Wir sehen da Handlungsbedarf.“ Das Gerätehaus Vilsendorf ist bereits im aktuell gültigen Brandschutzbedarfsplan mit aufgeführt – allerdings ohne Zeit- und Finanzierungsangaben und an der letzten Stelle.