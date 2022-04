Erstmals eine „Nacht der Berufe“

Erstmalig wird in Bielefeld eine „Nacht der Berufe“ stattfinden. Zwischen 17 und 21 Uhr öffnen am 2. September Unternehmen und Institutionen ihre Türen, um jungen Menschen und ihren Eltern Einblicke in eine breite Palette von Berufen zu geben.

Die Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren auf viele Bereiche des Lebens einen starken Einfluss gehabt. Jugendliche in der beruflichen Orientierung hatten es häufig schwer, Erfahrungen in der betrieblichen Praxis zu sammeln. Berufsmessen, Berufsfelderkundungen und Betriebspraktika mussten ausfallen oder wurden in den digitalen Raum verschoben. Dabei sind Kontakte zwischen Unternehmen und jungen Menschen von großer Bedeutung, um konkrete Eindrücke zu bekommen und eine informierte und fundierte Entscheidung für die eigene berufliche Zukunft treffen zu können.

Aus dieser Situation heraus hat die Regionale Personalentwicklungsgesellschaft (REGE) ein neues Konzept entwickelt, um Jugendliche und Unternehmen wieder enger zusammenzubringen.

Bei der Bielefelder Nacht der Berufe sollen der Spaß und das interaktive Erlebnis im Vordergrund stehen, gleichzeitig informieren die Unternehmen und Institutionen aber auch über interessante Berufsfelder in ihrem Haus.

Die geplanten 25 Unternehmen und Einrichtungen in der und um die Bielefelder Innenstadt werden am Freitag, 2. September, ihre Türen für interessierte junge Menschen, Eltern und Lehrer öffnen und einen direkten Einblick in ihre Ausbildungs- und Studienangebote ermöglichen.

Bei Mitmachaktionen können die Besucher erste praktische Erfahrungen sammeln. Bei vielen Unternehmen wird es zudem die Möglichkeit geben, direkt mit dem Unternehmensnachwuchs ins Gespräch zu kommen und ganz konkrete Fragen zu Ausbildung und Studium zu stellen

„Wir freuen uns darauf, Betriebe und potenzielle Nachwuchskräfte in einem bislang in unserer Stadt nicht dagewesenen Format zusammenzubringen und hoffen, dass viele Jugendliche die Gelegenheit nutzen, Unternehmensluft zu schnuppern“, sagt Claudia Hilse, stellvertretende Bereichsleitung Jugend der REGE.

Zur Planung des Besuches der Bielefelder Nacht der Berufe werden den Schulen und allen anderen Interessierten auf der Homepage der REGE Informationen zu den Unternehmen und Institutionen sowie Vorbereitungsmaterial zur Verfügung gestellt.

Die Bielefelder Nacht der Berufe ist Bestandteil des Modellprojektes „Deine Stadt, deine Zukunft, deine Chance“ und wird mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die Covid-19-Pandemie durchgeführt.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage oder direkt bei Carlotta Hoffmann per E-Mail an NachtderBerufe@rege-mbh.de oder telefonisch unter 0521/9622-160.