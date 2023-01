„Es haben alle gewonnen“

Friedel Heuwinkel, Landrat a. D. und Leiter des Instituts für den Mittelstand an der FHM (links), und Professor Dr. Volker Wittberg, Prodekan an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), sind überzeugt davon, dass die Kommunale Neuordnung das Leben der Menschen qualitativ verbessert habe. Was die kreisfreie Stadt Bielefeld – hier die Luftaufnahme der Stadt im Historischen Museum – habe leisten können, wäre den heutigen Stadtteilen allein nicht möglich gewesen, so Heuwinkel und Wittberg.

Heuwinkel war von 1999 bis 2005 Landrat des Kreises Lippe und ist heute Institutsleiter an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Wittberg ist Prodekan, hat eine Professur für Mittelstandsmanagement und leitet das Nationale Zentrum für Bürokratiekostenabbau.

Heuwinkel sagt, ohne die landesweite „Flurbereinigung“ durch die Neuordnung hätte Ostwestfalen-Lippe niemals mit Bielefeld ein starkes Oberzentrum für zwei Millionen Menschen bekommen. Wenn all' die kleineren Orte selbstständig geblieben wären, ist Heuwinkel überzeugt, hätten Verwaltung – und im „Gleichklang“ dazu die Wirtschaft – sich nicht so entwickeln können, wie sie es getan haben. In jeder Gemeinde hätte ein komplettes Verewaltungsangebot für die Einwohner vorgehalten werden müssen, das hätte womöglich „inhaltliche und fachliche Qualität ausgebremst“.

Auch Wittberg ist überzeugt davon, dass die Neuordnung die „Lebensqualität für alle“ verbessert habe. Nicht zuletzt in den Bereichen der Daseinsvorsorge – von der Müllabfuhr bis zur Kfz-Behörde, vom Öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu den Bildungseinrichtungen – stünden große, zentrale Einheiten für mehr Qualität: „Kreise und Städte haben sich nach der Kommunalen Neuordnung professionell aufgestellt - und die Bürgerinnen und Bürger profitieren davon.“

Und nicht nur die, so Wittberg. Dass das Land nicht mehr in kleine und kleinste Gemeinden zerfalle, bedeute auch einen Standortvorteil für Unternehmen. Sie könnten sich darauf verlassen, dass die Verwaltungsstrukturen sie in der „Provinz“ genauso unterstützten wie in den Ballungszentren. Wittberg: „Das ist eine unverzichtbare Bedingung dafür, dass zum Beispiel in Ostwestfalen-Lippe Weltunternehmen ihren Sitz haben und keinen Vorteil darin sehen, etwa nach Berlin oder München umzusiedeln.“ Der Mittelstand wisse Dienstleistungen wie Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, die etwa Bielefeld bieten könne, zu schätzen.

Friedel Heuwinkel glaubt, dass die (Lebens-)Qualität für die allermeisten Einwohnerinnen und Einwohner längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden sei: „Durch den Verbund, der vor 50 Jahren in Kraft getreten ist, haben alle gewonnen.“

Vor der Umsetzung der Reform habe Rationalität mitunter gegen Emotionalität gestanden, sagt Wittberg. Längst habe sich aber gezeigt, dass auch in den großen Verwaltungseinheiten wie es Bielefeld eine ist, möglich geblieben sei, „die eigene Identität zu bewahren“: „Das Gefühl, zu Hause zu sein, ist ja auch wichtig.“ Heuwinkel stimmt dem zu: „Man kann Bielefelder sein und dabei Dornberger, Brackweder oder Jöllenbecker bleiben.“

Er findet es gut, dass auf Ortseingangsschildern nicht nur „Bielefeld“ stehe, sondern auch der Name des jeweiligen Stadtteils. Der Prozess, die Verwaltungseinheiten zusammenzulegen, sei nicht einfach gewesen und habe zum Teil Jahre gedauert. Wichtig sei dabei, dass die Bürgernähe nicht verloren gehen dürfe.

Seiner Ansicht nach sei das bislang gut gelungen. Wittberg bilanziert, dass die Kommunale Neuordnung ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen ist: „Niemand wird ein Argument dagegen finden.“