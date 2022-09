"Es hat im 90 Sekunden-Takt geblitzt"

Die Amtsstraße in Jöllenbeck entwickelt sich zum neuen Raser-Hotspot im Bielefelder Norden. Anwohner berichten schon seit geraumer Zeit, dass in der Tempo 30-Zone mit Marktplatz, Einzelhandel und Bushaltestellen viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind und es immer wieder zu Beinahe-Unfällen kommt. Dass die Anwohner recht haben, das ist jetzt vom Ordnungsamt offiziell bestätigt.

"Es hat durchschnittlich im 90 Sekunden-Takt geblitzt", berichtet Norman Rosenland, Abteilungsleiter für Verkehrsordnungswidrigkeiten beim Ordnungsamt, vom ersten Blitzereinsatz eines Radarwagens auf der relativ kurzen, engen Straße in Jöllenbeck. Als der Kastenwagen nach einem Anwohnerhinweis ans Ordnungsamt dort am 11. Mai morgens an der Amtsstraße zur Premierenmessung die Geschwindigkeit in der Tempo 30-Zone überwacht habe, seien in 61 Minuten zwischen 7.11 Uhr und 8.12 Uhr 42 Raser abgelichtet worden.