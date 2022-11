„Es ist die Alltagsrealität des Lebens“

Bielefeld

Martin Kleeberg trägt ein Tweedsakko in gedecktem Grün und eine beige Hose. Ganz so bürgerlich-konservativ wie Martin Mosebach wirkt er in der Kleidung nicht, aber beide Schriftsteller bewegen sich auf etwa einem Niveau: dem wohl höchsten in der zeitgenössischen deutschen Literatur. Kleeberg ist an diesem Mittwochabend bei der Literarischen Gesellschaft OWL zu Gast, um in der Bielefelder Stadtbibliothek aus seiner noch nicht vollendeten Romantrilogie zu lesen und darüber zu sprechen, welche Anforderungen ein Gegenwartsroman an den Autoren stellt.

Von Andreas Schnadwinkel