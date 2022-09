Mit Gelassenheit ins hohe Alter

Bielefeld

Es ist ein besonderer Tag für Edith Wichmann aus Bielefeld-Sennestadt. Sie gehört zu den wenigen Menschen, die ein erstaunlich hohes Alter erreichen. Die am 21. September 1922 in Brieg, Niederschlesien, geborene Dame feiert an diesem Mittwoch ihren 100. Geburtstag.

Von Sandra Drösler