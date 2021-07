Es läuft – da kann der Kapitän gehen

Am 8. Februar hat das Impfenzentrum in der Stadthalle seine Arbeit aufgenommen, Ende September soll es abgebaut werden. Der Leiter allerdings nimmt bereits jetzt seinen Abschied – nicht ohne einen dringenden Appell: „Es ist für das Erreichen der Herdenimmunität wichtig, die jungen Menschen ab zwölf Jahren zu impfen.“ Denn in der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen liege die Inzidenz bei 200. „Sie stecken an, ohne es zu wissen.“

