„Es tut mir leid, sehr leid“

Der Rentner, ein ehemaliger Lkw-Fahrer und Fahrlehrer, hatte am 12. Januar vergangenen Jahres gegen 15.45 Uhr auf der Jöllenbecker Straße mit einem Mercedes Vito eine am Stock gehende Fußgängerin (86) frontal erfasst. Die Seniorin erlag am 9. Februar 2021 auf der Intensivstation der Klinik Gilead 1 ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen