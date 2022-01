Zwei Explosionen zum Jahreswechsel

Bielefelds Rettungs- und Ordnungskräfte hatten an diesem Jahreswechsel gut zu tun. Größere Einsätze wie in den Vorjahren blieben allerdings aus. Gleich zu Beginn des Neujahrstages rückten Streifenwagenbesatzungen nach zwei Explosionen aus. In Ubbedissen und Milse hatten Unbekannte Zigarettenautomaten gesprengt.

Rund um den Jahreswechsel waren von Donnerstagabend an Kontrolleure des Bielefelder Ordnungsamtes wie hier beim Treffen der Impfgegner am 30. Dezember vorm Alten Rathaus bis zum Neujahrstag im Einsatz.

Die Bielefelder Feuerwehr zählte zum Jahreswechsel zwischen 22 und 6 Uhr drei Kleinbrände im Bielefelder Stadtgebiet. Unter anderem standen an der Stapelbreede in Schildesche Müllcontainer in Flammen, in Brake brannte eine Hecke. Größerer Sachschaden blieb aus, berichtete Feuerwehrsprecher Matthias Bartsch.