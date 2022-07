Es wird heiß in OWL: Tipps und Infos zur Hitzewelle

Der Hitze-Fahrplan sagt auch für Ostwestfalen-Lippe in den kommenden Tagen - vor allem von Beginn der nächsten Woche an - sehr hohe Temperaturen voraus. Tipps zur Abkühlung und nützliches Wissen rund um die Hitze gibt es hier.

Hochsommerliches Wetter in weiten Teilen Deutschlands

Hoch Iosif bringt zunehmend warme bis heiße Luft aus dem Süden ins Land. Es werden Temperaturen bis 34 Grad erwartet.

Wann hohe Temperaturen zur Gefahr werden

Es wird wieder heiß in den kommenden Tagen. Am Mittwoch und Donnerstag könnten die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lokal sogar an der 35 Grad-Marke kratzen, vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands.

Gesundheitsminister warnt

Gesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb am Wochenende auf Twitter, man müsse jetzt schon ältere und kranke Menschen vor der Hitzewelle schützen. „Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein.“ Er befürchtete auch Todesopfer.

Waldbrände und Wasserknappheit drohen

Es wird wieder richtig heiß, sowohl in den beliebten Urlaubsländern im Süden Europas als auch in Deutschland. Die Folgen von zu viel Trockenheit und Hitze sind bereits sichtbar. Waldbrände drohen, und örtlich wird das Wasser knapp.

Den richtigen Ventilator finden

Auch wenn gerade Energiesparen angesagt ist – an stickigen und heißen Tagen geht es manchmal doch nicht ohne Ventilator. Welcher ist der Richtige? Diese Kriterien können beim Kauf helfen.

Tausende Hitzetote

Wenn es richtig heiß ist, kann ein Aufenthalt im Freien eine Qual sein. Mitunter wird es sogar gefährlich. Das zeigt eine neue Analyse zu Hitzetoten in Deutschland.

Cool - die neuen Eissorten

Was wäre ein Sommer ohne Eiswaffel? Was ist gerade angesagt an der Kühltheke, und wer hat's eigentlich erfunden? Ein bisschen Wissen für den Sommer-Smalltalk.

HITZE IN OWL 🌞

Badeseen in OWL mit guten Noten

Die meisten Badegewässer in Nordrhein-Westfalen haben laut Landesumweltamt eine sehr gute Wasserqualität. In Ostwestfalen-Lippe erhielten gar alle untersuchten Gewässer die Bestnote. Für OWL mit Bestnote aufgeführt sind der Badesee Lahde in Petershagen, der Badesee Mindener Wald in Hille, der Borlefzener See in Vlotho, die Freizeitanlage Godelheim in Höxter, das Freizeitzentrum Varenholz in Kalletal, der Große Weserbogen (südlicher See) in Porta Westfalica, der Lippe-See und der der Nesthauser See in Paderborn, der See am Kleihügel in Espelkamp, das Waldbad Steinhagen.

Auf einer neuen Online-Karte des Landesstatistikamts IT.NRW sind Lage und die Wasserqualität der Seen des Landes angegeben. Die meisten Menschen brauchen von ihrer Wohnung aus maximal 20 Minuten mit dem Auto, um zu dem nächstgelegenen See zu kommen, ob Stausee, Baggersee oder ein anderer Typus. Auch mit dem Fahrrad sind die meisten Strecken gut machbar. Insgesamt haben die Seen in NRW den Angaben zufolge eine Fläche von 20.023 Hektar.

Ärztin des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen gibt Tipps

Für das nächste Wochenende sowie den Beginn der nächsten Woche kündigen Meteorologen eine Hitzewelle an. Eine Ärztin des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen gibt Tipps, wie man gut durch die heißen Tage kommt.

Stadt Werther: Sparsam mit Wasser sein

Die große Hitze ist erst angekündigt, aber trotzdem steigt der Wasserverbrauch in Werther bereits immens. Die Stadt mahnt zur Sparsamkeit.

Wenn das Leergut in der Brauerei Rheder knapp wird

Jedes Jahr im Sommer wird das Getränkekistenlager der Schlossbrauerei Rheder leerer und leerer. Der Grund: Die Kunden horten unabsichtlich Kisten in ihren Kellern.

Polizei warnt: Kindern und Tieren droht Hitzetod im Auto

Mit Blick auf die aktuellen heißen Tage erinnert die Polizei im Kreis Höxter daran: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie „nur kurz“ etwas erledigen wollen. Das Auto könne bei Hitze für Kinder und Tiere zur tödlichen Falle werden und stelle eine große Gefahr dar.