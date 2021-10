„Es zieht sich“

Planungen für den Umbau der Eikelmann-Kreuzung in Sennestadt laufen weiter – Baubeginn noch nicht in Sicht

Bielefeld

Der Umbau der Eikelmann-Kreuzung in Sennestadt steckt weiterhin in der Planungsphase. Wann die Arbeiten an dem wichtigen Knotenpunkt von Verler, Lämershagener und Paderborner, die eigentlich schon vor Jahren hätten starten sollen, tatsächlich beginnen können, steht nach wie vor nicht fest. Hinzu kommt, dass auf einer Fahrspur der Paderborner Straße seit mehr als einem Jahr eine der Kontaktschleifen, die die Ampelschaltung steuert, defekt ist.

Von Hendrik Uffmann