Experte warnt: „Wandern wird gefährlicher“

Erst ist nur ein Knirschen zu hören. Dann bricht mit einem Donnern eine Felswand aus dem Piz Lischana. Sie zerschellt am Hang und rollt ins Tal. Der Piz Lischana ist geschrumpft.

Bielefelder Alpenverein will bis 2030 klimaneutral werden

Das Video des Bergsturzes, den eine Familie 2011 in den Dolomiten filmte, sorgte am Donnerstagabend für Bestürzung bei den Bielefelder Mitgliedern des Deutschen Alpenvereins (DAV). Jürg Meyer, Geologe und Hochgebirgsführer aus der Schweiz, nutzte die Aufnahmen, um den Zuhörern die Veränderungen vor Augen zu führen, die der Klimawandel schon jetzt in den Alpen angestoßen habe. „Wandern ist gefährlicher geworden und wird es weiterhin“, ist er sich sicher.