ABC-Alarm nach Kellerbrand in Bielefeld

Feuer im Medienarchiv: Bewohner von drei Häusern können nicht in ihre Wohnungen zurück

Bielefeld

Bis zu 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren stundenlang in Bielefeld im Großeinsatz: An der Treppenstraße im Stadtteil Brackwede hatte es in einem Kellerlager des Medienarchivs Bielefeld gebrannt.

Von Jens Heinze, Markus Poch und Christian Müller