Explosionsgefahr: Verkehr rollt wieder

Gasaustritt an der Detmolder Straße in Bielefeld - Gefahr ist beseitigt

Bielefeld

An der Detmolder Straße wurde am Montagvormittag bei Abrissarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Bielefelder Feuerwehrkräfte rückten aus, die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Die Detmolder Straße war zwischen Prießallee und Osningstraße in beiden Richtungen für rund zwei Stunden voll gesperrt. Inzwischen ist die Gefahr beseitigt.

Von Peter Bollig