Lemgo

Unter der Leitung des Fraunhofer Instituts in Lemgo will ein Team von rund 20 Forschern und Unternehmensmitarbeitern in Ostwestfalen-Lippe eine weitere Fabrik der Zukunft aufbauen. Ziel ist es, den Energieverbrauch in möglichst vielen Unternehmen deutlich zu senken.