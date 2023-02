Nach Fahndungsaufruf: Gesuchte Männer stellen sich 

„Die beiden Gesuchten haben sich bei der Polizei gemeldet und wollen sich durch Rechtsanwälte vertreten lassen“, sagte am Samstagnachmittag ein Polizeisprecher.

Die Öffentlichkeitsfahndung sei damit beendet. Weitere Angaben zu Herkunft und Alter der Tatverdächtigen machte die Polizei Bielefeld nicht.

Zum Tathergang

In der Nacht auf Sonntag, den 14. August 2022, kauften zwei 34- und 31-jährige Männer aus Bünde gegen 2.10 Uhr Getränke an einem Kiosk im Durchgang zum Boulevard unterhalb des Bielefelder Hauptbahnhofs. Das Duo nahm seinerzeit an einem homosexuellen Junggesellenabschied teil. „Dort wurden sie von einer Männer-Gruppe grundlos angepöbelt und beleidigt“, so Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

„Der Haupttäter attackierte den 34-Jährigen. Er fixierte den Mann und stieß ihn mit seinem Knie ins Gesicht. Der zweite Täter hielt den 31-Jährigen zurück, indem er ihn schubste und mit Schlägen drohte“, sagte die Polizeisprecherin.

Der 34-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ob der Hass auf Homosexuelle Motiv für die Gewalttat war, ist eine zentrale Frage bei den andauernden Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bielefeld.