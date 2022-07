Fahranfänger verliert nach einem Tag den Führerschein

18-Jähriger rast in Bielefeld mit 80 km/h durch Tempo 30-Zone

Bielefeld

Ein Fahranfänger (18) ist nach einem Tag seine Fahrerlaubnis schon wieder los. Der junge Mann am Steuer eines Kleinwagens war mit 80 km/h in der Tempo 30-Zone vor einem Bielefelder Krankenhaus in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gerast.