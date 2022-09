Fahranfängerin baut betrunken Unfall

18-Jährige rammt in Bielefeld erst Auto und fährt dann unter Lastwagen

Bielefeld

Sie hatte nicht lange Freude an ihrem Führerschein: Eine 18-jährige Fahranfängerin hat in Bielefeld-Heepen zwei Unfälle verursacht. Sie saß betrunken am Steuer und rammte erst ein Auto und krachte dann mit ihrem Kleinwagen unter einen Lastwagen.